الضمان_الاجتماعي: هذه حقيقة منح سيارات للمستفيدين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح حساب خدمة العملاء، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على “تويتر” أن الضمان الاجتماعي لا يمنح المستفيدين سيارات.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: “أبغي استفسر عن الضمان، هل يعطي سيارة للمستفيدين، وما الشروط، وهل هي سيارة أجرة أم استخدام شخصي؟ “.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أودعت مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.988.971.970 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.368.885.427 ريالاً.

فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.102.628 ريالاً، بينما تم صرف 99.721.415 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 332.262.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.