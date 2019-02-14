دورسى : مواقع التوصل فشلت فى تفعيل الأمن على الأنترنت

قال جاك دورسى الرئيس التنفيذى لموقع تويتر أن مواقع التواصل الاجتماعى فشلت فى تعزيز الأمان عبر الإنترنت.
وقال دورسى إن شركات وادى السيليكون، بما فى ذلك شركته الخاصة، لم تفعل ما يكفى لحماية ضحايا الاعتداء عبر الإنترنت، ووصف ذلك بأنه "فشل كبير".
وأوضح دورسى خلال حديثه مع Kara Swisher ، المؤسس المشارك لموقع أخبار التكنولوجياRecode ، عبر موقع تويتر أنه سيعطى لنفسه درجة "C" لما سماه "المسئولية التقنية".
وقال دورسى: "لقد حققنا تقدما، لكنه كان متناثرا وغير محسوس بما فيه الكفاية، فلم يكن تغيير التجربة مفيدًا بما فيه الكفاية، وقد وضعنا معظم العبء على ضحايا الاعتداء وهذا فشل كبير".
وأكد دورسى أن الشركة تستثمر بكثافة لتحسين ما وصفه بـ"الصحة الجماعية" لتويتر، موضحا أنه لا يعجب يما يفعله تويتر من تحفيز للغضب والتفكير على المدى القصير والمحادثات المجزأة.
وقال إن عمل تويتر ضد الحملات المنسقة والحسابات الآلية، إلى جانب تعاونها مع مختلف الوكالات الحكومية، جعلها فى وضع أفضل لمكافحة خطر التضليل فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2020.
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