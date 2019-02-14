تعرف على الحالات التى يجوز للمرأة أن تؤم فيها الرجل

قال الدكتور محمود البطل، من علماء الأزهر، إنه يجوز أن تؤم المرأة النساء، مستشهدا بأن السيدات عائشة وأم سلمة، أمهات المؤمنين كن يؤمن النساء في الفريضة والنوافل.

وتابع البطل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بعض العلماء سارع بالإجماع أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل كما جاء عند ابن حزم وافتى ببطلان صلاة الرجل وراء النساء.

وأوضح أن الأمام ابن قدامى، قال إن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجل في الفريضة أو النافلة، مشيرا إلى أن هناك 3 أئمة أجازوا إمامة المرأة للرجل منهم الطبري والمزنى وأبو ثور الشافعى، وهذا الرأي لا يؤخذ به.