لبناني يتسلل إلى فلسطين المحتلة بعد عودته منها منذ سنتين

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 20:26

اجتاز اللبناني جهاد أحمد شبلي صالح (40 عاما)، وهو من بلدة عيتا الشعب الحدودية، الشريط الشائك من محلة الراهب، وتسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما فتحت له قوة إسرائيلية ثغرة ساعدته على العبور، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية. وأشارت إلى أن "جهاد كان قد فر مع والده العميل (لاسرائيل) أحمد شبلي صالح يوم تحرير الجنوب عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة، ثم منذ سنتين اجتاز الشريط من محلة الراهب أيضا عائدا إلى عيتا الشعب، وقد أوقفته مخابرات الجيش اللبناني، وتم تحويله إلى المحاكمة، وبعد خروجه من السجن عاد إلى البلدة وقطن فيها دون أن يتعرض له احد.



كما حاول منذ فترة السفر الى ​تركيا​ عبر ​مطار بيروت الدولي​ وتم القاء القبض عليه من قبل ​الامن العام اللبناني​ في المطار ومن ثم اخلي سبيله.

كما حاول منذ فترة السفر الى ​تركيا​ عبر ​مطار بيروت الدولي​ وتم القاء القبض عليه من قبل ​الامن العام اللبناني​ في المطار ومن ثم اخلي سبيله.

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