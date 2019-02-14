شكرا لقرائتكم مقتل لبنانية وابنها في تحطم طائرة في كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 20:24

فاجعة لبنانية جديدة تطاول اللبنانيين المغتربين، حيث افادت معلومات عن سقوط وتحطم طائرة سيسنا في كينيا ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على متنها. وأشارت الى أن الضحايا في الطائرة هم ثلاثة اميركيين واثنان لبنانيا الجنسية ويحملان الجنسية الأميركية، هما سينتيا وابنها كارل صيدناوي .



وكانت وسائل إعلام كينية اعلنت امس الأربعاء عن مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بعد سقوطها في بلدة لوندياني، بمقاطعة كريتشو غربي البلاد. وأوضحت أن فرق الشرطة والإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغ سقوط الطائرة في غابة ماكوتانا، صباحا.

ونقل موقع "ستاندرد ميديا" الإخباري الكيني عن شهود عيان، بينهم صاحب الأرض التي وقع بها الحادث أن الطائرة كان على متنها 5 أشخاص، بينهم امرأتان. وقال صاحب الأرض ويدعى جيمس موانغي، إنه كان في أرضه عندما رأى الطائرة تتهاوى. وأن جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها لقوا مصرعهم على الفور.

...والخارجية اللبنانية تعزّي: لمتابعة التحقيق

الى ذلك توجهت وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي لعائلة المرحومين سينتيا وكارل صيدناوي اللذين توفيا اليوم في حادث طيران في كينيا.

وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته لسفير لبنان في القاهرة وقنصل لبنان الفخري في كينيا لمتابعة التحقيق في الحادث والتأكد من نقل جثماني الفقيدين في اسرع وقت ممكن إلى لبنان.