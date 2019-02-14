دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الشركات الصينية تحظى بثلث شحنات الهواتف الذكية في أوروبا لعام 2018

عج العام الماضي بعدد لا بأس به من مؤتمرات الكشف عن أخر إصدارات الهواتف الذكية حيث كان الدور الصيني حاضراً في عديد من المدن والعواصم الأوروبية فقد احتفت باريس بمؤتمري هواوي وأوبو للكشف عن هواتفهما الرائدة بالإضافة لون بلس وشاومي التي أعلنت عن هواتفها من دول أخرى، لينتهي العام وتخرج شركة Canalys بدراستها لسوق الهواتف في القارة الأوروبية والتي أظهرت حصد الشركات الصينية 32% من شحنات الهواتف خلال 2018؛ حيث كان النصيب الأكبر للعملاق الصيني هواوي بنسبة 23% من المجموع الكلي.

فبالرغم من المحاربة الأمريكية للشركات الصينية وبشكل خاص شركة هواوي وإدراجها تحت بند الخطر على الأمن القومي إلا أن الأخيرة حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية واستطاعت إكمال مسيرتها في النمو والتوسع في السوق العالمي بالرغم من ممارسات الولايات المتحدة ضدها وسعي حكومة الأمريكية لدفع حلفائها الإقليمين للحذو حذوها.

ووفقاً لـCanalys فقد أنهت هواوي 2018 ببيع 42.5 هاتف للتتخلف عن آبل بحوالي 300 ألف جهاز حيث وصلت مبيعات الآيفون خلال نفس الفترة 42.8 مليون في الوقت التي رجحت كفة آبل بعد إطلاق أخر إصدراتها Xs وXs Mas وXr، حيث حافظت هواوي على المرتبة الثانية عالمياً بعد سامسونج حتى أواخر سبتمر 2018.

التدوينة الشركات الصينية تحظى بثلث شحنات الهواتف الذكية في أوروبا لعام 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.