هجوم لاذع لـ"أنصار الله" على وزير الخارجية اليمني بسبب نتنياهو

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في بيان، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة "مشاركة المدعو خالد اليماني في مؤتمر وارسو جزء من المؤامرة الصهيونية الأمريكية ضد شعوب المنطقة".

وأضاف أن "جلوس المدعو خالد اليماني بجوار رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني يعتبر قمة في الانحطاط والعمالة، ويظهر الإفلاس الأخلاقي والقيمي لدى حكومة المرتزقة ورعاتها".

وتابع "مشاركة حكومة المرتزقة في وارسو لا تمثل الشعب اليمني بل تعتبر خروجاً عن قيمه ومبادئه".

واستطرد "نرفض كل مساعي التطبيع الإجرامية مع كيان العدو الصهيوني التي تقوم بها بعض الأنظمة العميلة".

وأكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله" أن "الشعب اليمني كان وسيظل متمسكا بقضية فلسطين ولن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف".

ورأى أن "العدوان المفروض منذ 4 أعوام بزعم إعادة الشرعية يظهر مجددًا على أنه عدوانٌ أمريكي إسرائيلي بهدف بسط السيطرة على اليمن والتحكم بموقعه الجغرافي وإخضاع شعبه".

واعتبر البيان "اصطفاف تحالف العدوان في مؤتمر وارسو مع رئيس وزراء العدو يمثل فضيحة مدوية لتحالف العدوان".

كما اعتبر "تحالف العدوان الذي يرفع شعارات الدفاع عن عروبة اليمن يمثل في الواقع خطراً على الأمة كلها".