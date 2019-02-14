باحث سياسي: هناك خلافات حول المرحلة الانتقالية في سوريا بين الدول الضامنة الثلاث

- 1/2
- 2/2
قال الباحث في الشأن الإيراني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ازدادت وتيرة الخلافات الروسية الإيرانية مؤخرا حول الملف السوري، جميع الأطراف يركزون على أهمية إيجاد حل سياسي في سوريا ويولون أهمية لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
وتابع الباحث في الشأن الإيراني، أن نقطة الاختلاف الثانية هى الدستور التوافقي غير القائم على فكرة المحاصصة الطائفية التي تسعى إليها إيران، حيث تسعى إيران إلى إدماج الميليشيات الطائفية ذات الخلفية الشيعية داخل الجيش السوري والذي قد يتسبب في إشكالية، حيث سترفض دول الجوار هذا الطرح لما ينتج عنه من مخاطر على غرار الحالة العراقية، ويمكن تلمس الخلافات الإيرانية الروسية من خلال وسائل الإعلام الإيرانية.
وأوضح العتوم، أعتقد أن الروس حريصون على ألا تصبح سوريا نقطة استنزاف بالنسبة لهم، لذا فهم حريصون على الحل السياسي وضمان إعادة الإعمار وتدفق الأموال إلى سوريا من جانب الدول المانحة، وبشكل خاص الدول الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وحول الملف الكردي قال العتوم، إن هذا الملف يسبب حساسية شديدة، فالرئيس الإيراني تحدث اليوم في سوتشي عن ضرورة سيطرة الحكومة السورية على جميع المناطق والمعابر وأن الحوار مع الأكراد أو غيرهم يكون من خلال بوابة الحكومة الكردية وهناك مقاربة مختلفة للجانب التركي، وأنا أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سياسية ولجنة دستورية لم يتم إلى الآن التوافق عليها، وهذا قد يكون محل اختبار وبشكل خاص للجانب الإيراني، وقد سبق وتحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني منذ أشهر بأنه لو كانت هناك تسوية على حساب الجانب الإيراني فإنها ستقوم بقلب الطاولة على الجميع.
وحول ما إذا كان لدى أردوغان رسالة أمريكية لمؤتمر "سوتشي"، قال الباحث في الشأن الإيراني، أرى أن هناك توافقا تركيا أمريكيا حول الوضع السوري، وكان هناك تنسيق بين الجانب التركي والأمريكي، واليوم تركيا لديها الكثير من المخاوف التي تريد حلها وتعدها أنقرة ألغاما، منها ما يتعلق بالملف الكردي وملف إدلب وما يتعلق بالمخاوف الروسية التركية من الرؤية الإيرانية لما يتعلق بالحل السياسي.
وتابع، أعتقد أنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك تفاهمات بين واشنطن وأنقرة فيما يتعلق طبيعة الحل في سوريا والملفات العالقة من عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث سياسي: هناك خلافات حول المرحلة الانتقالية في سوريا بين الدول الضامنة الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.