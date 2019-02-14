شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة توقف زراعة هذه الشجرة.. رائحتها كريهة وجاذبة للحشرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوقفت أمانة العاصمة المقدسة زراعة شجرة (الكونوكاربس) المعروفة بمسمى (البازروميا)؛ نظراً لأضرارها البيئية وآثارها السلبية على البُنى التحتية، واستبدالها بأشجار طبيعية ذات تأثيرات جيدة على المناخ العام.

جاء ذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إيقاف زراعتها، حيث اتضح أن نبات (الكونوكاريس) المعروف بمسمى (البازروميا) دخيل وله تأثيرات بيئية ضارة تتمثل في استهلاك المياه، وتأثير جذوره على البنية التحتية للمنازل والشوارع، ووصولها لشبكات المياه والصرف الصحي، وإلحاق الضرر بأرصفة الشوارع والتمديدات الأرضية الخاصة بالكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى رائحته الكريهة الجاذبة للحشرات الضارة.

وأوضح مدير إدارة الحدائق بالأمانة المهندس عبدالله حابس، أنه يجري حالياً العمل على إيقاف زراعة نبات (الكونوكاربس)، واستبدال التالف منه بنباتات ملائمة حسب دليل (أنواع النباتات لمشاريع التشجير في مختلف مناطق المملكة) بما يتوافق مع احتياجات الأمانة في التشجير؛ للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء والعناية بالحدائق العامة، وإعطاء صورة حضارية جميلة للعاصمة المقدسة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.