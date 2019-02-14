انت الان تتابع بدر الخرافي: الهيئة أدارت المزايدة بمهنية عالية والسوق نحو نقلة نوعية مستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب رئيس مجموعة الخرافي المهندس بدر ناصر الخرافي

فاز تحالف مجموعتي "الخرافي" و" البحر" بالمزايدة على حصة مشغل البورصة والتي سيتملك من خلالها 44 في المئة من رأسمال الكيان.

وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي المهندس بدر ناصر الخرافي لقد أتاحت المزايدة على حصة المشغل الفرصة بشكل جيد أمام منافسة متوافقة مهنيا، إذ نتوقع أن تشهد البورصة المزيد من التطوير خلال الفترة المقبلة في ظل إستراتيجية شاملة تحت مظلة الهيئة وبما يضمن إخداث نقلة نوعية على المستويات كافة".

وأضاف أن هيئة أسواق المال أدارت المزايدة بكل مهنية، في الوقت الذي نتطلع فيه لتعاون مثمر مع كل الأطراف لفتح آفاق جديدة أكام الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية ضمن خطة لنقل البورصة إلى مصاف الأسواق العالمية.

ولفت الخرافي الى أهمية الإستفادة من خبرات مجموعة البنك التجاري ومجموعة الأوراق المالية، لافتا إلى أن السوق يتطلع للإستفادة من خبرات مثل المجموعات الكبيرة يما يخدم الصالح العام لاسيما في القطاعات المصرفية والمالية.

ويدوره قال رئيس مجموعة البحر طلال جاسم البحر متفائلون بفوزنا تحالفنا بمزايدة البورصة وسنسعى جاهدين لمواصلة تطويرها خلال المرحلة المقبلة."

وأفاد بأن نيل حصة المشغل بالتعاون مع أطراف التحالف تمثل فرصة ممتازة للتطوير تحت مظلة القطاع الخاص.

وتوقع البحر أن يحقق التحالف بالتعاون مع هيئة الأسواق والمقاصة والوسطاء وشركات الاستثمار الأهداف التي يترقبها السوق، بما في ذلك التحضير لأدوات استثمارية جديدة.

ويتمثل التحالف الفائز في كل من "الإستثمارات الوطنية" و"بورصة أثينا" و الأولى للاستثمار إلى جانب شركة أرزان للتمويل والاستثمار التي تمثل مجموعة البحر.

وبلغ السعر الذي تقدم به تحالف الاستثمارات الوطنية بالتعاون مع كل من بورصة أثينا و للفوز بحصة مشغل البورصة 237 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 20.8 مليون دينار.

وتوزع القيمة الإجمالية المقدمة على عدد الأسهم البالغ 88 مليون سهم.