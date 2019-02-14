الان تتابع ترامب ينفق 50 ألف دولار على رياضته المفضلة في البيت الأبيض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسس غرفة محاكاة في البيت الأبيض، لممارسة رياضته المفضلة، الغولف، ما يتيح له المشاركة في منافسات افتراضية عالمية عن طريق ضرب الكرة في شاشة فيديو كبيرة.
وقال مصدران للصحيفة إن نظام المحاكاة الجديد حل محل آخر قديم أقل تطورا كان بنفس الغرفة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وحسبما قال مسؤول في البيت الأبيض، فإن الغرفة الجديدة كلفت ترامب 50 ألف دولار، وتم تجهيزيها خلال الأسابيع القليلة الماضية في مقر إقامته الشخصية بالمقر الرئاسي.
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