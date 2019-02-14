دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. العثور على «بقايا بشرية وأجنة» على طريق تبوك- المدينة

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، بلاغًا من مواطن، حول مشاهدته مقيمًا (من جنسية عربية) يلقي أكياسًا يشتبه في احتوائها على «بقايا بشرية وأجنة»، على قارعة طريق المدينة، بالقرب من أحد المسالخ.

وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أن المواطن شاهد (أثناء مسيره بالطريق المؤدي إلى مسلخ مهجور على طريق المدينة)، المقيم يحمل بيده أكياسًا حمراء (عددها ستة أكياس تقريبًا).

وقالت المصادر، إن المقيم كان يربط الأكياس بطريقة غريبة، قبل أن يقوم بإلقائها في الموقع، بشكل عشوائي، وقد سُجِّلَ عليها اسم المستشفى والقسم المختص بالحالة، وعلى الفور بادر المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية، التي سارعت بمباشرة الواقعة.

وتشتبه المصادر في أن ما بداخل الأكياس عبارة عن «أطراف بشرية»، و«جنين متوفى» لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر، فضلًا عن «أكياس دم».

وأشارت المصادر إلى أن «الأكياس تعود لمستشفى خاص بتبوك»، وأن الموظف الذي قام بإلقائها تكاسل عن التخلص منها بطريقة نظامية، لكنه فضّل إلقاءها في هذا المكان.

بدورها، وقفت «عاجل» على الموقع الذي يبعد مسافة قريبة جدًا من مدينة تبوك، وشاهدت الأكوام تحاصره من كل اتجاه؛ نظرًا لعدم اهتمام الجهات الحكومية به.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بتبوك، هاني المطيري لـ«عاجل»: «بخصوص حادث رمي النفايات الطبية على أحد الطرق خارج النطاق السكاني، نفيدكم بأنه تم تشكيل لجنة من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية وتكليف الإدارات ذات العلاقة».

وبين المطيري أن «المسؤول عن النفايات الطبية شركة خاصة، لا يوجد بها موظفون من الصحة، وأن النفايات الطبية تخص أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وتم التحفظ عليها لدينا لحين اكتمال التحقيق وسيتخذ إجراء بحق الشركة والمستشفى الخاص المتسبب بذلك».