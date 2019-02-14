بيسكوف يستبعد تنفيذ عملية عسكرية في إدلب

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وقال مجيبا عن سؤال ما إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ عملية عسكرية في إدلب ضمن إطار اتفاقيات جديدة في القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية في سوتشي "على وجه التحديد، لا".
© Sputnik . Sergey Guneev
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الثلاثي، إنه لا يمكن السكوت عن تواجد الإرهابيين في إدلب السورية، ومن الضروري النظر في خطوات للقضاء عليهم.
ويذكر أن قمة رؤساء الدول الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) انعقدت اليوم بمنتجع سوتشي في روسيا للمرة الرابعة، لبحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران)، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في البلاد.
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