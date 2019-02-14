وزير خارجية البحرين: العلاقات مع إسرائيل ستحدث عندما يحين وقتها

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل "ستحدث عندما يحين وقتها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس.

وأظهر التسجيل صحفيا إسرائيليا يسأل "بن خليفة" أثناء تنقل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتلقى دعوة لزيارة البحرين، فأجاب أنه يعتقد أن هذه الأمور "ستحدث عندما يحين وقتها".

ويشارك نتنياهو في مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي بدأ الأربعاء في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة دول عربية وغربية، وتأتي "مواجهة" إيران على رأس أجندته.

وظهر نتنياهو على طاولة وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي حديث للصحفيين بحضور بومبيو قال نتنياهو إن مؤتمر وارسو "يشكل نقطة تحول تاريخية بمشاركة ستين ممثلا عن دول غربية ووزراء خارجية دول عربية بارزة إلى جانبه بصفته رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها".

وتوجه نتنياهو بالشكر للإدارة الأمريكية لتنظيم هذا المؤتمر الذي جمع إسرائيل بدول عربية لمواجهة إيران.

