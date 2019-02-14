الحريري بذكرى اغتيال والده: 2019 هي "سنة العدالة"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365



قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الخميس، إن العام 2019 هي "سنة العدالة" المنتظرة لمعرفة الحقيقة بشأن اغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك في مهرجان جماهيري لأنصاره، بالعاصمة بيروت، لإحياء ذكرى اغتيال الحريري الأب، في مثل اليوم من العام 2005.

وأكد الحريري أن المطالبة بإصدار حكم في القضية ليس "طريقًا للانتقام" أو ردة فعل، بل استدعاءً للعدالة ورفضًا للتغطية على الحقيقة "مهما كانت قاسية".



وأوضح: "بعد أشهر ستعقد جلسة للحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه" من قبل المحكمة الدولية.

وأضاف أن "استشهاد رفيق الحريري وحّد اللبنانيين، ولن نسمح لأحد بإعادة تخريب البلاد بسبب قرار المحكمة".

يتبع ///