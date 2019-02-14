شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بيانات ملايين الأشخاص جراء اختراق تطبيق مراسلة شهير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوصى مستخدمو تطبيق المراسلة عبر الفيديو الشهير Dubsmash بضرورة تغيير كلمات السر الخاصة بهم على الفور، بعد أن أدى اختراق تعرض له التطبيق إلى تسريب تفاصيل حساباتهم إلى الإنترنت المظلم.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فيقال إن تفاصيل 162 مليوناً من مستخدمي Dubsmash معروضة للبيع في السوق المظلم، إلى جانب التفاصيل المسروقة من 15 موقعاً آخر.

وأشارت الصحيفة إلى المواقع الأخرى المتأثرة، وهي MyFitnessPal وMyHeritage وShareThis وHauteLook وAnimoto وEyeEm و8fit وWhitepages وFotolog و500px وArmor Games وBookMate وCoffeeMeetsBagel وArtsy وDataCamp.

ويزعم أن 617 مليون حساب عبر الإنترنت قد سُرقت معلوماته، وذلك وفقاً لموقع أخبار التكنولوجيا الذي يحمل اسم The Register.

يُذكر أن البيانات التي تم تسريبها تتضمن أسماء أصحاب الحسابات وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المجمعة، بالإضافة إلى بعض معلومات الموقع والتفاصيل الشخصية الأخرى.

من المحتمل أن يتم شراء هذه المعلومات من قبل الهاكرز، الذين يحاولون استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي يتم تسريبها من موقع واحد لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب أخرى.