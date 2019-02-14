تعرف على المدينة الأكثر زيارة فى "الفلانتين"

يحتفل العالم بعيد الحب سنويا يوم 14 فبراير، وهو اليوم الذي يجتمع فيه العشاق حول العالم مع من يحبون لتقديرهم والتعبير عن مدى سعادة العاشق بوجود محبوبته معه في حياته الشخصية.

كما لا يقف عيد الحب فقط عند العشاق، بل كذلك في هذا اليوم يمكنك التعبير عن مدى سعادتك بتواجد شخص في حياتك داخل دائرة الصداقة أو من الأقارب.

ففي عيد الحب يرغب الكثير من العشاق حول العالم في قضاء ذلك اليوم المميز لهم بأماكن رومانسية وجميلة، وتعتبر مدينة سانت بطرسبرج الروسية واحدة من أكثر المدن التي يقصدها الزوار من مختلف بلدان العالم، وذلك لقضاء عيد الحب بها.

ووفقا لما نقلت "سبوتنيك"، عن وسائل إعلام روسية نقلا عن موقع حجز الفنادق والإقامة للسياح، فقد ثبت أن سانت بطرسبرج على رأس قائمة المدن الروسية الأكثر رغبة لقضاء عطلة رومانسية فيها.

وخطط المئات من العشاق لقضاء أربع ليال في العاصمة الثقافية الروسية، وكانت تكلفة كل منها حوالي 1.9 ألف روبل في اليوم أي 29 دولار تقريبا.

ثم تلتها شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، والمدن الساحلية سوتشي ومالطا.