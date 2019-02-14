قبل التخلص منها ..تعرف على فوائد كارتونة البيض

يشتري معظم الناس البيض، وعندما يصلون إلى المنزل يضعونه في الثلاجة، ويتخلصون من "الكرتونة"، فهل هذا صحيح؟ هل كرتونة البيض هى مجرد وسيلة فقط لمنع البيضة من الانكسار؟ وهل لديها وظيفة أخرى لا نعرفها؟ هذا ما تقوله صحيفة "صباح" التركية، التي قالت إن مهام "الكرتونة" لا تتوقف عند حد حماية البيض من أن ينكسر.

الصحيفة التركية، قالت إن "الكرتونة" لديها وظائف أخرى، إذ تمنع روائح الأطعمة في الثلاجة من المرور عبر مسام البيض، بالإضافة إلى وجود البكتيريا المختلفة في البيض غير المطبوخ، فإذا قمنا بإزالة البيض من "الكرتونة"، تتمكن تلك البكتريا من التمرير إلى الأطعمة المختلفة في الثلاجة.

وأضافت الصحيفة: "بعد طهي البيض، يتم التخلص من خطر البكتيريا الموجودة بها"، لكن علاوة على تلك الوظائف، فإن "الكرتونة" تحمل تاريخ انتهاء صلاحية البيضة والمدة التي ينبغي تناولها أثنائها.

وقالت الصحيفة التركية، إنه لمعرفة ما إذا كانت البيضة صالحة للطعام أم لا، فإنه يتم وضعها في إناء زجاجي كبير مملوءة بالماء، فإذا اتخذت البيضة شكل أفقي فإنها طازجة، أما إذا اتخذت وضع نصف أفقي فهذا يعني إنها تالفة.

وتابعت الصحيفة: "من المعروف إنه عندما تكسر البيضة الطازجة يبقى صفارها محجوب ولا يمكن فصله عن البياض بسهوله، في حين تكون البيضة غير الطازجة أقل اختلاطا، فيتدفق صفارها مثل الماء".