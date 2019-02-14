شكرا لقرائتكم وقفة تضامنية في الأشرفية احتجاجا على التعرض لبشير نديم الجميّل: مستعدّون لحمل السلاح والوقوف في وجههم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 15:03

نظم مناصرو حزب "الكتائب" و"القوات اللبنانية" واللبنانية وفاعليات من منطقة الأشرفية وقفة تضامنية، مسائية ، في ساحة ساسين، دعا إليها النائب نديم الجميل والقوات اللبنانية - الأشرفية، على خلفية تعرّض النائب نواف الموسوي للرئيس الراحل بشير الجميّل (قال إنه وصل الى الرئاسة على دبابة اسرائيلية)، في جلسة مناقشة البيان الوزاري . وشارك في التجمع النواب: عماد واكيم، نديم الجميل، والنائب السابق جوزيف المعلوف.



وارتفعت في ساحة ساسين أعلام القوات والكتائب وخطابات الرئيس بشير الجميل والأناشيد والأغاني الحزبية.

والقى النائب الجميّل كلمة قال فيها "أحد نواب "حزب الله" تعدّى على رمز وهو بشير الجميّل وحاول أن يخوّن القضية التي استشهد من أجلها".

واعتبر ان "من اعتاد على الخيانة يسمح لنفسه بأن يخوّن الآخرين"، وقال: "السلاح لم يجعلنا نخاف وكلامهم في المجلس النيابي وتهويلهم لن يخيفنا".

وأكد ان "منعرف نحمل سلاح ومنعرف نواجه"، وأضاف: "مستعدّون لحمل السلاح والوقوف في وجههم ولا نريد الوصول إلى هذا الأمر ولكن لا تتعدّوا على رموزنا وعلى بشير الجميّل فهو خط أحمر"، واشار الى ان "ولاد المقاومة اللبنانية حيطن مش واطي". وقال: "لا أقبل بأن يهدّدنا أحد أو أن يخوّننا ويخوّن بشير الجميّل الذي استشهد من أجل لبنان وأصبح رئيساً لإنقاذ الدولة اللبنانية".

وقال قيومجيان: "لا يصح أبداً عند أي اشكال سياسي أن يتعرض أحدهم لشهيد المقاومة اللبنانية الرئيس الشهيد بشير الجميل، وهذه الطريقة لن نقبل بها ابدا، فلا يمكن الاساءة لقائد المقاومة التي واجهت وضحت للمحافظة على حرية وسيادة لبنان. فكما اننا نحترم رموز وشهادات الاخرين، نريد منهم احترام رموزنا وشهدائنا الذين قدموا دماءهم فداء للبنان السيد الحر المستقل، فداء لحرية وكرامة القرار الللبناني".

واكيم "اللي بعربش على حيطنا منكسرلو إجرو"

أما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب واكيم فلفت الى ان "هذه الوقفة التضامنية تأتي للرد على ما حصل في المجلس النيابي وعلى الكلام غير المقبول الذي أدلى به النائب نواف الموسوي في حق رئيس الجمهورية اللبنانية الشهيد بشير الجميل، الرمز الاول للمقاومة اللبنانية في وجه المحتل لكرامة لبنان وسيادته واستقلاله، الرئيس الشهيد رمز المقاومة والحرية وسيادة لبنان المستقل".

اضاف: "دعونا الى هذا التجمع كي نعلن موقفنا في شكل أولي ونهائي، وفي الوقت نفسه نحن لن نقبل بتكرار ذلك على الاطلاق، فاحترام رموزنا الوطنية مسألة مقدسة بالنسبة إلينا".

وأعلن واكيم ان "اللي بعربش على حيطنا منكسرلو إجرو" وكل من لا يحترم بشير الجميّل فنحن لن نعترف بانتمائه الوطني اللبناني".

...والموسوي يرد: من يتطاول على مقاومتنا سنكسر رقبته

ورد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي(حزب الله) على النائب واكيم قائلا: "على من قال انه "سيكسر رجلنا": مقاومتنا عزتنا وشرفنا ومن يتطاول عليها سنكسر رقبته".