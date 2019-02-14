شكرا لقرائتكم وزير الدفاع المصري: الأمن يكمن بامتلاك قوات مسلحة قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:11

شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بكافة عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات (في الجيش المصري) والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها في المجالات كافة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن القومي، في وقت شهدت الحكومة المصرية تغييراً محدوداً بأداء الدكتور عاصم الجزار، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدما احتفظ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالحقيبة منذ تشكيل الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن زكي شهد أمس المرحلة الرئيسية للمناورة «فاتح- 26» مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتستمر لأيام عدة في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وشارك في تنفيذ المرحلة وحدات فرعية من المشاه الميكانيكي والمدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة، فضلاً عن باقي الأسلحة التخصصية المكونة لعناصر تشكيل المعركة.

وأضاف الرفاعي أن المرحلة بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وعرض ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، وقامت العناصر المدرعة والمشاه الميكانيكي بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كل عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من إستعادة أوضاعه الدفاعية إلى ما كانت عليه.

وحضر المرحلة الرئيسية للمناورة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكر.