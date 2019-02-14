شكرا لقرائتكم تونس تطرح ملف استرجاع أطفال ارهابيين من دول عربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 01:26

باشرت تونس أخيراً مساعيها لاسترجاع عدد من أطفال لأباء ارهابيين في ليبيا تابعين لتنظيم «داعش»، في خطوة اعتبرتها منظمة حقوقية دولية «غير كافية»، خصوصاً مع تدهور وضع عائلاتهم في سورية. وتبدو الحكومة التونسية، كما قسم كبير من الرأي العام، رافضة لعودة الارهابيين بعد العمليات الدامية التي ضربت البلاد عامي 2015 و2016.



وأكد الهلال الأحمر في مدينة مصراته لـ»فرانس برس» أن فريقاً من الشرطة الفنية التونسية توجه إلى مصراته الليبية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، لأخذ عينات من الحمض النووي لستة أطفال من المفترض أن يكونوا أبناء عناصر تابعين لـ»داعش» قتلوا في مدينة سرت.

وأكدت مصادر حكومية تونسية زيارة فريق من الشرطة الفنية منذ أسبوعين لمدينة مصراته، وللمرة الأولى أحضروا معهم عينات من حمض نووي لطفل للتأكد من هويته قبل استرجاعه.

وانتقدت المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس ووتش» «تقاعس» المسؤولين التونسيين في إعادة أطفال وأمهات محتجزين في سجون دول عربية.

وقالت المنظمة في بيان: «على رغم أن تونس ليست البلد الوحيد المتقاعس عن مساعدة هؤلاء النساء والأطفال العالقين على العودة إلى ديارهم، لكن احدى أكبر المجموعات من تونس». وقدرت المنظمة أن نحو 200 طفل و100 امرأة تونسية «يتم احتجازهم من دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات عناصر داعش، غالبيتهم في سورية وليبيا المجاورة وبعضهم في العراق، والكثير من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات».

وكشفت السلطات التونسية في السنوات الأخيرة أن هناك حوالى 3 آلاف تونسي التحق بالتنظيمات الارهابية خارج البلاد، بينما تقدر المنظمة عددهم بنحو 5 آلاف شخص. ويثير موضوع عودة الارهابيين الى تونس جدلاً واسعاً في البلاد، حيث لا تزال حال الطوارئ سارية منذ اعتداءات استهدفت سياحاً وعسكريين وأمنيين عامي 2015 و2016. وأكد مصدر دبلوماسي تونسي أن بلاده تسعى منذ سنوات إلى استرجاع عدد من أقارب ارهابيين تونسيين.

وضبطت السلطات التونسية والليبية قائمة عام 2017 تضم 43 طفلاً من المفترض أن يكونوا تونسيين وقد تم استرجاع 3 أطفال منهم بعد التأكد من هويتهم في العام ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحُول مشاكل عدة دون استرجاع الأطفال، مرتبطة أساساً بضعف التعاون القضائي في هذا المجال وصعوبة التعرف على الهويات وتحديدها. ولم يتم استرجاع أي طفل من العراق وسورية الى تونس، وفقاً لبيان «هيومن رايتس واتش»، التي أوردت تعليقاً لوزارة الخارجية التونسية تؤكد أن «تونس تولي أهمية خاصة» لحالات الأطفال المحتجزين. وأكدت أن الحكومة لن ترفض استقبال محتجزين لديهم جنسية مثبتة، مشيرة إلى أن الدستور يحظر سحبها أو منع المواطنين من العودة.

ويعبّر جزء كبير من الرأي العام التونسي وكذلك الحكومة عن رفضهم لعودة الارهابيين. وتقدر السلطات التونسية عدد المقاتلين العائدين الى تونس بطرقهم الخاصة بـ800 شخص يخضعون للرقابة. وتظاهر في كانون الثاني 2017 حوالى ألف شخص ضد عودة الارهابيين المحتملة، مبررين ذلك بالخطر الذي سيشكلونه على أمن البلاد. واعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تصريحات إعلامية قبل أيام أن «في حال كان هناك مقاتلين يريدون العودة إلى تونس، فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن».

بدورها ترى جمعية التونسيين العالقين بالخارج أن «الدولة التونسية ليس لديها استراتيجية للتكفل بالأطفال المضطربين والذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات»، وفقاً لتصريح أحد المسؤولين في الجمعية ويدعى محمد اقبال بن رجب.

وقالت الباحثة في المنظمة ليتا تايلر إن «المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرّر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين آخرين محتجزين في معسكرات وسجون بائسة في الخارج، ولا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تُقدّم أي مساعدة تُذكر».

والتقت المنظمة الحقوقية أقارب 13 إمرأة و35 طفلاً محتجزين في سجون في ليبيا وسورية، موضحة أن «غالبية الأطفال محتجزين مع امهاتهم وهناك ستة يتامى وتونس استرجعت ثلاثة أطفال فقط». وشددت على «ضرورة توفير خدمات إعادة تأهيل وإعادة اندماج لهؤلاء المواطنين، ومعاملة الأطفال في المقام الأول على أنهم ضحايا».