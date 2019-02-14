شكرا لقرائتكم الحكومة الفنزويلية لا ترى «أزمة إنسانية» وغوايدو يتعهد إدخال المساعدات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك، كراكاس - أ ف ب، رويترز - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:21

اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، وشكا من أن اقتصادها «يخضع لحصار». في المقابل، أعلن الزعيم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، أن المساعدة الانسانية الاميركية ستدخل فنزويلا في 23 الشهر الجاري، على رغم رفض الرئيس نيكولاس مادورو.



والتقى أرياسا في نيويورك الاثنين، الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. وجدّدت المنظمة الدولية عرضها تقديم مساعدة لإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة معيشية طاحنة، أرغمت 2,3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة مادورو الذي أمر الجيش بقطع جسر حدودي على الحدود مع كولومبيا، حيث تتكدّس المساعدات الأميركية. وقال أرياسا: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث. إنها ليست أزمة إنسانية، بل اقتصاد يخضع لحصار». واضاف في اشارة الى الولايات المتحدة: «إن حكومة تهدّدك باستخدام القوة بالغزو وبحصار، وتأمر دولاً أخرى بحصارك، هل تريد تقديم مساعدة إنسانية؟ إنها حكومة معادية تقتلك ثم تريد مساعدتك». وذكر أنه ناقش مع غوتيريش «تكثيف التعاون» بين كراكاس والأمم المتحدة.

في كراكاس، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار غوايدو، مطالبين الجيش بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، فيما خرجت مسيرات لداعمي مادورو، نددت بـ«تدخل إمبريالي». وقال غوايدو لأنصاره: «23 شباط (فبراير) سيكون اليوم الذي تدخل فيه المساعدة الانسانية فنزويلا».

ودعا معارضون الى السماح بدخول «قوة متعددة الجنسية»، اذا واصلت الحكومة عرقلة تسليم المساعدات. لكن غوايدو أكد أن «لا خطر لحرب أهلية، لأن 90 في المئة من الشعب يريد التغيير».

الى ذلك، أعلن الجيش الفنزويلي بدء تدريبات عسكرية تستمر حتى غد «لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد». وذكر وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز ان الجيش «عزّز وجوده على الحدود».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أوردت ديبلوماسيين صينيين أجروا في واشنطن محادثات مع ممثلين لغوايدو، لحماية استثمارات نفطية في فنزويلا ونحو 20 بليون دولار تدين بها كراكاس لبكين. لكن ناطقة باسم الخارجية الصينية وصفت التقرير بأنه «كاذب»، وكرّرت الدعوة الى تسوية الخلاف في البلاد عبر الحوار.

الى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف حذر نظيره الأميركي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، من «أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك استخدام القوة الذي تهدّد به واشنطن والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي». وأضافت أن لافروف «جاهز للحوار في شأن الملف الفنزويلي، بما يتوافق مع مبادئ الامم المتحدة».

في السياق ذاته أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن بلاده «ما زالت تجري اتصالات مهمة جداً» مع الحكومة الفنزويلية، لافتاً الى ان موسكو «مستعدة لبذل جهود من أجل تسهيل عملية إيجاد سبل للخروج من هذا الوضع». وأكد «إعداد اقتراحات وطرحها على أصدقائنا الفنزويليين».