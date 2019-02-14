شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تكشف عدد الوفيات سنويًا بسبب الغذاء الملوث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 00:44

كشفت الأمم المتحدة أمس أن الغذاء الملوث يتسبب في وفاة 420 ألف شخص كل عام وإصابة أكثر من 600 مليون بالأمراض، داعيةً المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون لجعل الأغذية أكثر أمنًا في كل مكان.



وأكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» خوسيه غرازيانو دا سيلفا في كلمته أمام المؤتمر الدولي الأول للسلامة الغذائية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الذي تنظمه «الفاو» بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي، أن مسألة حماية غذائنا هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مضيفًا من الضروري أن نعمل معًا من أجل رفع مستوى سلامة الأغذية في جداول الأعمال السياسية الوطنية والدولية.

وأكد دي سيلفا خلال كلمته أمام ممثلي 130 دولة مشاركة في المؤتمر، عدم إمكانية تحقيق الأمن الغذائي دون ضمان سلامة الغذاء، واصفًا المؤتمر بأنه فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز الالتزامات السياسية والمشاركة في الإجراءات الرئيسية في هذا المجال.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء، على الحاجة الماسة لاستئصال الأغذية الملوثة من الاستهلاك الإنساني.