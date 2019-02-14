شكرا لقرائتكم الصين تنبّه مواطنيها في تركيا إلى سلامتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:30

دعت الصين مواطنيها الى «زيادة يقظتهم» في تركيا، في إطار توتر ديبلوماسي بين الجانبين، بعد انتقادات تركية لتعامل بكين مع مسلمي أقلية الأويغور.



ووَرَدَ في بيان أصدرته السفارة الصينية في أنقرة: «بعد تقويم شامل للوضع، ندعو مرة أخرى المواطنين الصينيين في تركيا والسياح الصينيين المتوجّهين إليها، الى زيادة يقظتهم والاهتمام بسلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم».

وأضاف: «في حال حصول أمر طارئ، إبقَ هادئاً، اتصل بالشرطة فوراً، واطلب المساعدة».

وشهدت تركيا تظاهرات عنيفة مناهضة للصين، في شأن الأويغور. وأحرق ناشطون قوميون أتراك علماً صينياً عام 2015 أمام السفارة الصينية في أنقرة. كذلك تعرّض مطعم صيني مشهور في إسطنبول لهجوم، كما هوجم خطأ، سيّاح كوريون جنوبيون

يزورون المدينة.

وكانت تركيا التي تقطنها مجموعة ضخمة من الأويغور، وصفت «سياسة الاستيعاب المنهجي» للأقلية في الصين بأنها «عار على الإنسانية». ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى «وضع حدّ للمأساة الإنسانية في (إقليم) شينغيانغ».

وأفاد خبراء دوليون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بأن حوالى مليون أويغوري محتجزون في معسكرات لـ«إعادة التثقيف السياسي». لكن بكين تتحدث عن «مراكز للتأهيل المهني»، بهدف تجنّب التطرف الإسلامي.