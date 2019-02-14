شكرا لقرائتكم العراق يبلغ واشنطن رفضه وجود قواعد أجنبية على أراضيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار وبشرى المظفر | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 01:16

أبلغ العراق واشنطن عدم قبوله اية قواعد أجنبية على اراضيه وحضها على التقيد بالاتفاقات السياسية الخاصة بمحاربة الارهاب وتدريب القوات العراقية، فيما اكد القيام بعمليات استباقية لإجهاض أي محاولة لتقدم «داعش» نحو العراق.



وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان ان الأخير «بحث مع وزير الدفاع الاميركي باتريك شاناهان، تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الارهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة». وأشار الى «حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، المساهمة في محاربة الارهاب وداعش». وحض واشنطن على «التقيد بالاتفاقات الاساسية وهي محاربة الارهاب وتدريب القوات العراقية وليس اي شيء آخر». وأكد: «عدم قبول أي قواعد اجنبية على الاراضي العراقية». وأوضح ان «القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ واملاءات من اي طرف». ولفت الى «انفتاح العراق على محيطه العربي والاقليمي وحرصه على اقامة علاقات تعاون تخدم مصالح العراقيين وتعزز فرص التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة». وذكر ان «العراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقراراً بعد دحر داعش بتضحيات ابنائه وبالتماسك الاجتماعي ووحدة اطياف الشعب العراقي».

ودعا عبد المهدي الى «مساندة جهود الاستقرار والاعمار وتطوير الاقتصاد».

وأعرب شاناهان من جانبه، عن «اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع العراق وارتياحه لما يشهده من أمن واستقرار»، وقال انه جاء لـ «يستمع في شكل مباشر رؤية الحكومة العراقية لطبيعة ومستقبل العلاقات بين البلدين». وأفاد بأن «مهمة القوات الاميركية تتمثل بمحاربة داعش والتدريب الذي تحتاج اليه القوات العراقية، ودعمها في القضاء على بقايا داعش»، مشيراً الى ان «هناك نشاطاً في البرلمان العراقي والنقاشات تتناول ما إذا كان يجب الحد من عدد القوات الأميركية في العراق، وأردت أن أوضح لعبد المهدي أننا نعرف دورنا وندرك أننا هنا بناء على دعوة». وزاد أن «موضوع القوات الأميركية في العراق وتصريحات الرئيس دونالد ترامب في شأن إيران لم يتم بحثها خلال محادثاتي مع عبد المهدي، لكنه أبلغني أن العراق بحاجة للحفاظ على علاقات قوية مع كل من واشنطن وطهران».

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي: «قمنا بعمليات استباقية، لاجهاض اي محاولة لتقدم داعش نحو العراق»، وأضاف: «لن نترك للارهاب اي فرصة لاعادة التموضع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين». وفي شأن الوجود الاميركي في البلاد أوضح ان «أغلب ما يطرح في الاعلام عن الوجود الاميركي حقائق غير مكتملة ولا تتطرق لرأي الحكومة».

واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة في بيان «استقدام قوات برية اجنبية من اي جنسية كانت للعراق خطأ جسيم للأسباب الاتية، وأولها انه يمثل تجاوزاً لارادة الشعب العراقي الرافض لوجود قوات قتالية اجنبية ومن اي دولة كانت، خصوصاً مع الموقف المعلن من الحكومة الذي حدد عدم الحاجة لتلك القوات وتنامي خبرات وقدرات القوات المسلحة بمستويات عالية جداً تمكنها من دحر اي تهديد عسكري او أمني». وتابع ان «القوات الاجنبية تتسبب بانقسام سياسي حاد بين القوى والكتل السياسية ويترتب عليه ويستتبعه انقسام وتشتت في الجهد الميداني وانعدام التنسيق وتحوله الى تقاطعات تضعف جهود مكافحة الارهاب».

كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن «تحالف البناء» النائب أحمد الأسدي، إن «القوات الأميركية تقدم الدعم اللوجستي والجوي، وتتواجد على الأراضي العراقية وفقاً لاتفاق أبرمته الحكومة العراقية عام 2014 بعد توغل عناصر داعش إلى المدن العراقية»، ووصفها بأنها «ليست عدوة للعراق».