شكرا لقرائتكم «مؤسسة النفط» الليبية تلتزم استئناف إنتاج حقل «الشرارة» بعد ضمان سلامة العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بنغازي (ليبيا) - رويترز | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 01:21

أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أنها ملتزمة باستئناف الإنتاج من حقل الشرارة سريعا، لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل. وسيطرت قوات شرق ليبيا على الحقل يوم الاثنين الماضي، لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان إنها لم تتلق مخاطبة رسمية من حقل الشرارة تفيد بأن الموقع جرى تأمينه.



والحقل الذي تبلغ طاقته الانتاجية 315 ألف برميل يومياً مغلق منذ سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مطالبين بأجور وأموال لتنمية المنطقة. وبدأت قوات شرق ليبيا هجوماً الجنوب الشهر الماضي قالت إنه يهدف لقتال متشددين وتأمين المنشآت النفطية.

ويعاني إنتاج النفط الليبي من الاضطرابات منذ نشوب الصراع عام 2011، مع اعتياد المحتجين والمجموعات المسلحة على استهداف حقول النفط والبنية التحتية للطاقة. وإنتاج النفط الليبي أقل من مليون برميل يومياً مقارنة بـ1.6 مليون برميل يومياً قبل 2011.