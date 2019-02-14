شكرا لقرائتكم العالم يتململ من سلوك إيران ويستعد لخلق آلية في «وارسو» لوقف مغامراتها الضالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – عمر البدوي | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 23:45

أربعة عقود انقضت منذ استولى رجل الدين الخميني على مقاليد الحكم في طهران، بعد ثورة شعبية أطاحت بشاه إيران محمد رضا بهلوي، وأسقطت نظام حكمه الملكي الذي كانت تشوبه الكثير من مظاهر الفساد والاستبداد. لكن أحلام الثورة بعهد جديد يبشر بالحريات والعدالة والاستقرار تلاشت تماماً بعد أن انتهى مآل الثورة إلى ما هي عليه اليوم من تفرد «الولي الفقيه» بحكم إيران وتقحمه الكثير من الورطات السياسية التي استنزفت مقدرات البلاد وأوثت الشعب سلسلة طويلة من المتاعب والمزالق التي لم يتوقف تأثيرها السلبي داخل حدود البلاد، بل فاضت منها إلى جيرانها العرب عبر مشاريع من الجراح المفتوحة التي تسببت فيها طهران ووكلاؤها من الميليشيات الطائفية.



الهبة الشعبية التي عصفت بالشاه الإيراني بهلوي، وشاركت فيها أطياف مختلفة من المجتمع الإيراني وتياراته المتعددة، فقدت بعد شهور قليلة من انتصارها هذا التنوع، بعد أن جرت تصفيتهم تماماً واحتكر نظام الملالي الحكم وإدارة المشهد منفرداً بلا شريك أو مزاحم.

اليوم، فيما العالم ينظر إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وهي تتظاهر بالاحتفال لمرور ٤٠ عاماً على ذكرى الثورة المهيضة، يعاني الشعب الإيراني من آثار قاسية لمنظومة العقوبات الدولية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسخة أكثر شراسة، وتتململ البلدان المحيطة من نفوذ سلبي لميليشيات إيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين وسواها من المناطق التي ابتليت بشراذم من أتباع الولي الفقيه تدمن إحداث الفوضى وتنشط في خلق جيوب اللاستقرار، كما تستعد القوى الدولية لتشكيل جبهة مواجهة عالمية وخلق مناخ أممي لمواجهة تزايد السلوك العدائي لإيران في إقليمها شديد الحساسية، وعبر «مؤتمر وارسو لمستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط» مع في العاصمة البولندية، سيشهد العالم ويشارك في صناعة الآلية الناجعة للحد من تغول طهران، تحت ضغط النتائج الوخيمة لما اقترفته فوق التراب السوري كواحدة من المآسي الفظيعة التي جرّتها سياسة إيران على المنطقة والعالم أجمع من ويلات الغرور الأعمى والسلوك الأرعن.

تتحسس القيادة الإيرانية اليوم رقبتها، وقد اختار العالم مواجهتها بالحقيقة المرّة، وكذا الحال لكل زبائنها ووكلائها المنتشرين اليوم في مناطق شتى من العالم.

تواجه طهران واحداً من أسوء مراحلها منذ انقضاض الخميني على سدة الحكم في إيران، وقد أقصى كل القوى المدنية والمتعقلة بالبلاد، وانطلق في خياراته العبثية والانتحارية على أساس من مشروع «تصدير الثورة» وقد شحذ لها كل مقدرات البلاد وثرواته غير آبه بضرورات الشعب وتلبية حاجاته.

تخلفت التنمية في إيران، وعانى الشعب الذي غدت الهجرة والهروب من جحيم الواقع نافذته الأخيرة مضطراً لمفارقة بلاده والانطلاق في رحلة من الشتات القاسي في العواصم الأوروبية واللاتينية.

اعتقدت الإدارة الإيرانية أن بمقدورها مواصلة العمل في مشاريعها التخريبية دون أن تدفع فاتورة باهظة لما آلت إليه أفعالها من نتائج وخيمة في حق شعبها وجيرانها ممن أذيق مرارات الحروب والتهجير وتخريب البلدان وضياع الاستقرار وغرز المليشيات الطائفية على تراب تلك الأوطان.

استثمرت طهران في كل الشقوق والتصدعات التي اعترت جدران البلدان المحيطة بها، كانت تمول مشاريعها عبر اقتصاد لا أخلاقي تتيحه بلدان لاتينية في تجارة السلاح والمخدرات وبيع الأعضاء البشرية، وأرسلت قوارب الموت المحملة بقطع السلاح في كل الجغرافيات الرخوة، وبثت دعايات التدين المؤدلج في القارة الإفريقية لتدفع للانخراط ضمن مشروعها التوسعي الذي يفوق طاقتها على الاحتمال.

يبدو وكأن العالم اليوم أجمع على أن يقول لطهران، كفى، وأن ساعة الحساب واقعة لا ريب فيها، وأن الذكرى الأربعين لقيام الثورة ربما يكون مناسبة لطيّ صفحتها إلى الأبد.