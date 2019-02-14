اللجنة اللبنانية - الدولية - الإسرائيلية تبحث التعديات والانتهاكات لسيادة لبنان

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:57

واصلت القوات الإسرائيلية أعمال ابناء الجدار الإسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مقابل بلدة كفركلا. ومنذ الصباح الباكر أمس قامت بتركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل مقابل بوابة فاطمة في خراج البلدة، في وقت بحثت اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي بإشراف قوات الأمم المتحدة الخروقات الإسرائيلية في اجتماع عقدته في مركز قيادة "يونيفيل" في الناقورة.



وأفادت تقارير إعلامية من الجنوب اللبناني أن القوات الإسرائيلية تابعت العمل في تركيب البلوكات الاسمنتية لاستكمال بناء الجدار ضمن النقاط التي تم تحديدها في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة.

الى ذلك، اجتاز حوالي 20 جنديا اسرائيليا السياج التقني من جهة قرية الغجر المحتلة، مصطحبين كلابا بوليسية، وتوجهوا نحو مجرى نهر الوزاني حيث قاموا بعملية تفتيش من دون خرق الخط الازرق، واستمرت عملية التمشيط حوالي ساعة في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء الغجر والعباسية ومزارع شبعا.

وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، الآتي:

"عُقد قبل الظهر اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيار أمين فرحات.

وأكّد الجانب اللبناني مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني ويونيفيل، والالتزام الكامل بالقرار الدولي الرقم 1701 ومندرجاته، للحفاظ على الاستقرار في بقعة العمليات في ظل استفزازات العدو الإسرائيلي. كما دان استمرار خروقات العدو البرية والبحرية والجوية، وأعمال التنصت والمراقبة التي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجِّدداً مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر. وأخيراً، طالب الجانب اللبناني بوقف الأعمال في منطقة العديسة".

وعلم أن مندوب الجيش اللبناني جدد مطالبة قوات "يونيفيل" بالعمل على تصحيح النقاط التي يقوم الجانب الإسرائيلي بتركيب الجدار الإسمنتي فيها كونها أراض تعود إلى لبنان.