شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا لتركيا: لا يمكن إنشاء منطقة آمنة فى سوريا دون موافقة الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت روسيا لتركيا اليوم الخميس، إنها لا تملك الحق فى إنشاء "منطقة آمنة" داخل سوريا ما لم تطلب موافقة من الرئيس بشار الأسد وتحصل عليها مما ينذر بتوترات مع بدء قمة ثلاثية بشأن الصراع السورى.

ويستضيف الرئيس فلاديمير بوتين، فى منتجع سوتشى المطل على البحر الأسود، قمة لمناقشة مستقبل سوريا مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والإيرانى حسن روحانى.

وتريد تركيا إنشاء ما تطلق عليها منطقة آمنة فى شمال شرق سوريا، الذى تسيطر القوات الأمريكية على بعض أجزائه فى الوقت الراهن، كما تريد إخلاء المنطقة القريبة من حدودها من وحدات حماية الشعب الكردية التى تدعمها الولايات المتحدة.

لكن قبيل بدء قمة سوتشى بشأن سوريا قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن أنقرة تحتاج إلى ضوء أخضر من الأسد لإنشاء أى منطقة آمنة داخل الحدود السورية.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا ردا على سؤال بشأن خطة المنطقة الآمنة التركية "مسألة وجود قوة عسكرية تعمل بتعليمات من بلد ثالث على أرض دولة ذات سيادة لا سيما سوريا يجب أن تحسمها دمشق مباشرة. هذا هو موقفنا الأساسى".