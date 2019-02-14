نتنياهو يعلن موقفه من"صفقة القرن"

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطمئن من مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بضمان أمن إسرائيل، بدعوى أن الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل، وبأن هناك أواصر عميقة تربط بين شعبي الدولتين.

وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو قد صرح خلال اللقاء الذي جمعه بنائب الرئيس الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش مؤتمر "وارسو"، حيث أكد، غير مرة، على ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل.

من جانبه، قال بنس "لقد شهدنا يوم أمس لحظة تاريخية اتفقت فيها العديد من الدول من جميع أنحاء المعمورة والشرق الأوسط، على أن ايران تشكل أكبر تهديد على الأمن والسلام في هذه المنطقة".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل السعي إلى الحصول على أسلحة للدمار الشامل، مشددا على أن بلاده لن تسمح له بتحقيق مآربه.

وأشار إلى أن المحاولات للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تقوي إيران وتضعف الاتحاد الأوروبي؛ وطالب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالانسحاب منه.