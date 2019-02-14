قطع المياه 8 ساعات عن منطقتين بالقاهرة.. اليوم

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كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شارع الحجاز ومتفرعاته - منطقة جامع الفتح) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح الخميس، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم نفسه.

وأضافت الشركة، في بيان أمس، أن قطع الخدمة نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​