دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف LG G8 ThinQ يدعم أعلى جودة في الصوتيات مع تقنية CSO ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG عن ميزة Crystal Sound الجديدة التي تقدم في إصداراها المميز G8 ThinQ والتي تدعم أعلى جودة في تقنية الصوتيات من شاشة الهاتف OLED.

تقنية CSO أو صوت كريستالي من شاشات OLED هي أحدث التقنيات التي تقدم هذا العام من LG في إصدارها المميز G8 ThinQ، حيث من المقرر أن تعمل هذه التقنية على إنتاج إهتزاز من شاشات OLED لدعم أعلى جودة في الصوتيات في الهاتف.

كما تعمل تقنية CSO على إنتاج الصوتيات من الشاشة بشكل كامل عند عرض محتوى الفيديو على سبيل المثال، أو الإستماع إلى المكالمات الصوتية أو الموسيقى، حيث تدعم التقنية صوتيات واضحة ونقية وبأعلى جودة، وقد طورت LG هذه التقنية لدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الإستماع إلى الموسيقى أو مع الألعاب أو عند متابعة محتوى الفيديو.

أيضاً مع إستخدام السماعات الخارجية في الإتصالات يدعم هاتف G8 ThinQ تجربة مميزة مع bass رائع يأتي عبر المكبرات الصوتية في أسفل الهاتف، كما يمكن للمستخدم أن يستمع إلى صوتيات ستريو من خلال المكبرات الصوتية في الأسفل مع صوتيات الشاشة OLED.

هاتف G8 ThinQ يأتي أيضاً بتقنية DTS:X 3D لدعم صوت محيطي أو ثلاثي الأبعاد، مع نظام 7.1 القنوات مع السماعات أو بدون السماعات أيضاً، كما يأتي الهاتف بنظام صوتيات Hi-Fi Quad DAC، مع MQA لدعم أعلى جودة في إنتاج الصوتيات.

وفي التسريبات التي نشرت حتى الآن أشير إلى أن هاتف G8 ThinQ يتميز بحواف نحيفة جداً للشاشة مع كاميرة خلفية مزدوجة، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تتميز شاشة الهاتف OLED بحجم 6.1 إنش مع جودة عرض QHD بلس بدقة 1440 في 3120 بيكسل.

هاتف LG يتميز بأبعاد 19.5:9 في الشاشة، كما يضم رقاقة معالج Qualcomm 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3400 mAh، مع نظام تشغيل Android 9 Pie، وفي تصريحات سابقة من LG أكدت أن هاتف G8 ThinQ يأتي بمستشعر ثلاثي الأبعاد في الكاميرة الأمامية مع نظام Time-of-Flight.

يذكر أن LG تعقد مؤتمرها القادم في 24 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف G8 ThinQ، مع توقعات أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 900 دولار، لذا بالتأكيد هو أحد الإصدارات التي ستجذب الأنظار إليها هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هاتف LG G8 ThinQ يدعم أعلى جودة في الصوتيات مع تقنية CSO ظهر على التقنية بلا حدود.