دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حسابات على إنستجرام فقدت ملايين المتابعين فجأة.. كيف حدث هذا؟

كشف تطبيق إنستجرام عن وجود مشكلة في خدمته، تسببت في فقدان العديد من الحسابات، كما أنها أدت لخسارة بعض الحسابات للملايين من متابعيهم بشكل مفاجئ.

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وعبر حسابه على تويتر، قال تطبيق مشاركة الصور الأشهر أنهم يعلمون بوجود مشكلة في التطبيق، تسببت في تغيير عدد المتابعين لعدد من الحسابات، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليًا على حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وذكرت تقارير تقنية أن العديد من حسابات المشاهير على إنستجرام، مثل سيلينا جوميز وأريانا جراندي، فقدوا ملايين المتابعين لحساباتهم بالفعل.

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كما أبدى العديد من مستخدمي إنستجرام إنزعاجهم مما حدث، خاصة هؤلاء الذين يملكون عددًا ضخمًا من المتابعين، حيث قالوا أنهم خسروا رقمًا كبيرًا من متابعيهم فجأة.

وأشارت التقارير إلى أن الخلل الحالي الذي يعاني منه إنستجرام ربما يعود لما أعلنه تطبيق مشاركة الصور الشهير في نوفمبر الماضي، عن نيته لإزالة الملايين من الحسابات الزائفة.

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وأعلن إنستجرام وقتها أنها ستستخدم تقنية حديثة لاكتشاف الحسابات المزيفة على تطبيقها، ثم العمل على حذفها تمامًا. المزيد:

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