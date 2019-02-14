بوتين: حاليا في جميع أنحاء سوريا تقريبا يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية

وقال بوتين اليوم الخميس خلال الاجتماع: "الآن تقريبا في جميع أنحاء سوريا يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وبالتالي ينخفض مستوى العنف. وهذه نتيجة جيدة حققناها سويا".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev

وأشار بوتين إلى أنه تم إنشاء آلية فعالة تضمن إمكانية إجراء اتصالات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في إطار عملية أستانا التي حدثت قبل عامين.

وشدد الرئيس الروسي على أنه عقد 11 اجتماعا في أستانا وسوتشي بمشاركة وفود من روسيا وإيران وتركيا وأطراف سورية ومراقبين دوليين وممثلي الأمم المتحدة. "هذه الاجتماعات ساهمت في تحقيق تقدم في تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية".

كما أكد بوتين، على أهمية بدء عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

وقال بوتين: "لقد قام دبلوماسيو دولنا بالتنسيق مع الأطراف السورية والأمم المتحدة بعمل جاد في تشكيل اللجنة الدستورية. من المهم أن تبدأ اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن".