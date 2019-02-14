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ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن أن "صفقة القرن" أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ستعلن بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، المقررة في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
وأوضح صهر الرئيس الأمريكي أنه سيتعين على الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، تقديم تنازلات، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن كوشنر، رئيس الطاقم الأمريكي الذي يبلور الخطة، سيطلع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر "وارسو" على تطورات إعداد الخطة.
ويشار إلى أن هذا الإعلان هو الأول الذي يحدد فيه مسؤول أمريكي رفيع المستوى موعدًا زمنيًّا لإطلاق الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في مؤتمر "وارسو"... كوشنر يعلن عن الموعد النهائي لنشر "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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