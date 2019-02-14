الطيران المروحي العراقي يقتل عددا من "الدواعش" في العمق السوري

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أفاد مسؤول رفيع في حكومة محافظة الأنبار ، اليوم الخميس، بقتل عدد من عناصر عصابات "داعش" التكفيري (المحظور في روسيا) بقصف جوي لطيران الجيش العراقي استهدف مواقع ارتكازها داخل العمق السوري.

وقال المصدر لوكالة "المعلومة"، إن "طيران الجيش قصف تجمعات وأسلحة وذخائر لعصابات داعش الإجرامية في مناطق مختلفة من العمق السوري القريبة من الشريط الحدودي مع العراق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان رافقها دوي انفجارات عنيفة من الأماكن المستهدفة".

وأضاف المصدر أن "القصف أدى إلى مقتل العديد من عناصر عصابات داعش الإجرامية". مشيرا إلى أن استهداف هذه التجمعات من قبل طيران الجيش جاء لإضعاف قدرة مجرمي التنظيم وعدم تمكنهم من الاقتراب من القاطع الغربي للمحافظة".

الجدير ذكره أن الحكومتين السورية والعراقية تقومان بالتنسيق بين بعضهما بخصوص تنظيف الحدود المشتركة من عصابات "داعش" التكفيرية، حيث سمحت سوريا للطيران العراقي باستهداف "الدواعش" في المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين.