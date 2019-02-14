ردا على سؤال لقناة عبرية... البحرين تعلن موقفها من لقاء نتنياهو

أكدت القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية البحريني، أحمد بن خالد، رد على سؤال للقناة حول مدى احتمالية عقد لقاء مع نتنياهو، فكانت الإجابة، فورية، وقال فيها: "ستحدث وقت ما تحدث".

وجاءت إجابة خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على هامش حضوره كممثل لبلاده في القمة الدولية المناهضة لإيران، في العاصمة البولندية، وارسو، والتي عقدت على مدى يومين، بدأت أمس الأربعاء.

ويذكر أن مملكة البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في وقت أعلنت القناة العبرية الـ"13" عن نشر حلقات متلفزة عن العلاقات الإسرائيلية الخليجية.

يشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي، خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط، إلى عقد قمة دولية لمناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة، وتم عقد القمة الدولية، المسماه بـ"مؤتمر وارسو".