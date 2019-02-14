البرلمان الأوروبي يطالب الرياض بالإفراج الفوري عن النشطاء وسجناء الرأي

بروكسل / الخليج 365

طالب البرلمان الأوروبي، السلطات السعودية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع النشطاء وسجناء الرأي في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية للأعضاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، لبحث ملف حقوق الإنسان في السعودية، وأوضاع النشطاء والناشطات المحتجزين.

وخلال جلسة اليوم، تبنى البرلمان قرارا يدين "احتجاز وتعذيب السلطات السعودية للمعتقلين والنشطاء، لاسيما المدافعات عن حقوق المرأة، ويدعو إلى فرض عقوبات ضد الرياض".

ووافق على القرار 517 عضوا، فيما رفضه 10 اخرين وامتنع عن التصويت 70 عضوا.