السبت…عابد فهد ضيف ” #هذا_أنا ” على شاشة قناة ” #الامارات “

الخليج - حسن القبيسي

يحل النجم السوري “عابد فهد” ضيفاً على ثاني حلقات البرنامج الاجتماعي الحواري الجديد “هذا أنا” الذي تقدمه الإعلامية “ندى الشيباني” على شاشة قناة “الإمارات”، وذلك يوم السبت 16 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات (العاشرة بتوقيت السعودية).

وستتناول الحلقة على مدى ساعة كاملة بدايات الفنان عابد فهد، لتنتقل معه بين أبرز محطاته المهنية والشخصية، وتستعرض أهم الأعمال الدرامية التي لعبت دوراً في مسيرة الفنان المرموقة، وكانت سبباً في تضاعف شهرته خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تلك الأعمال التي جاءت خلال المواسم الرمضانية وحصدت مستويات مشاهدة غير مسبوقة.

وسيتحدث “عابد فهد” عن علاقاته مع عدد من نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم الممثلتين اللبنانيتين “سيرين عبد النور” و”نادين نسيب نجيم” ليكشف عن نقاط التشابه والاختلاف بينهما، إضافة إلى مفاتيح الأداء المعتمدة من قبل بعض الممثلات السوريات أمثال “سلافة معمار” و”سلاف فواخرجي” و”كاريس بشار”، فضلاً عن الدور الذي تلعبه زوجته الإعلامية “زينة اليازجي” في حياته العائلية والمهنية خاصة فيما يتعلق باختيار أدواره.

ويتميز برنامج “هذا أنا” بأسلوبه المختلف الذي يتجاوز حضور الضيف، ويغوص أكثر في تفاصيل ومحطات فارقة في حياته، وصولاً إلى طرح إشكالية أو قضية واقعية تهم الضيف والجمهور وتثير في الأفراد فضولية السؤال ودهشة الجواب، فضلاً عن معرفة آراء هذه الشخصيات بشأن مختلف قضايا الساعة حول العالم، وتقديم خلاصة تجربتهم، وذلك في إطار تشويقي وبأسلوب مبتكر يجمع بين الإعلامين التقليدي والجديد.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاهد بالجانب والوجه الآخر للضيف، من خلال تناول محطات حياته الأهم، فضلاً عن تفاصيل وأسرار يتعرف المشاهد عليها من زاوية مختلفة، حيث تبدأ الحلقات بتقديم الضيف نفسه للجمهور بعفوية وعلى طريقته الخاصة، وكأنه على كاميرا “سناب شات”، وذلك بهدف خلق جو من المرح واللطافة والتشويق من البداية.