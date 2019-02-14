دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nubia ترسل الدعوات الرسمية لمؤتمرها القادم في فعاليات MWC ظهر على التقنية بلا حدود.

أرسلت شركة Nubia الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية لمؤتمرها القادم في فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي، حيث تستعد لكشف النقاب عن إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي.

تستعد العلامة الفرعية ل ZTE للكشف عن هاتف قابل للطي أو كما تشير التسريبات إلى خططها للكشف عن هاتف يمكن إرتداؤه، على أن يكشف عنه رسمياً في مؤتمر الهاتف العالمي الذي ينطلق قريباً من برشلونة.

وقد أطلقت شركة Nubia الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية مع وقت محدد لبدء مؤتمرها الرسمي خلال الفعاليات، حيث جاءت الدعوات بعبارة Flex your Life، وهو ما يشير إلى جهاز جديد مميز بشاشة قابلة للطي أو مرنة، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة في طريقها للكشف عن هاتف قابل للإرتداء حول المعصم.

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وقد ظهر الهاتف في فيديو تشويقي خلال الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التصميم النهائي الذي سينطلق به الهاتف إلى الأسواق سيختلف عن النموذج الذي جاء في الفيديو التشويقي الأول.

بالتأكيد سيكون هاتف Nubia القابل للطي أو الإرتداء حول المعصم أحد الإعلانات المنتظرة في فعاليات برشلونة، حيث مازالت الكثير من المواصفات لهذا الإصدار غير واضحة، أيضاً حتى الآن لم يتضح الإصدار الذي سيعمل به هاتف Nubia من نظام تشغيل الأندوريد لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على كافة التفاصيل.

المصدر

هذا الموضوع Nubia ترسل الدعوات الرسمية لمؤتمرها القادم في فعاليات MWC ظهر على التقنية بلا حدود.