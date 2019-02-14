دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كورسيرا تعلن توسعها في الشرق الأوسط والبداية من الإمارات

بدأت منصة كورسيرا الرائدة في مجال التعليم عبر الإنترنت توسعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق منصة ” كورسيرا للأعمال” بالشراكة مع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك في فعالية أقامتها المنصة في إمارة دبي.

وتبدأ منصة الأعمال الجديدة بالشراكة مع أكاديمية أبو ظبي الحكومية (ADSG) وهيئة كهرباء ومياه دبي والاتحاد للطيران ومجموعة تيكوم، ودبي لإدارة الأصول، من أجل العمل على تطوير القوى العاملة لديهم، كما ستقوم كورسيرا بافتتاح مكتبًا لها في أبو ظبي من أجل تقديم خدماتها بصورة أفضل للمنطقة.

وتعتبر كورسيرا من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية، وتمتلك محفظة تضم أكثر من 3,000 مساق تدريبي، و300 تخصص، و13 درجة علمية عالمية.

كما وأكدت المنصة التزامها القوي تجاه المنطقة وشبابها. وتشمل استراتيجية “كورسيرا” للنمو في منطقة الشرق الأوسط، العمل مع الشركات العامة والخاصة على حد سواء لتعزيز مهارات المواهب المحلية في مجالات “تعلم الآلة” و”الذكاء الاصطناعي” وتكنولوجيا “بلوك تشين” وتطوير البرمجيات وغيرها الكثير.

وعلقت ليا بيلسكي، نائبة الرئيس للشركات في “كورسيراـ، بقولها: “يمر الشرق الأوسط بنقلة اقتصادية كبرى، حيث تتحول قاعدته الصناعية من الموارد الطبيعية إلى قاعدة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. ونتطلع في كورسيرا إلى إقامة شراكات مع الحكومة والشركات والمؤسسات الكبرى لتعزيز قاعدة المواهب القادرة على تحقيق طموح المنطقة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة”.

وتهدف منصة “كورسيرا للأعمال” الجديدة إلى مساعدة المؤسسات على مواجهة تحديات الأعمال الحديثة من خلال تطوير مهارات فائقة في مجال الأعمال والتكنولوجيا والبيانات، مستمدة من مجموعة كبيرة من المساقات، وهذه المساقات تصممها وتوفرها 170 من أفضل الجامعات في العالم وأساتذة في مختلف المجالات. ولتسهيل الوصول إلى المحتوى، سيتم تقديم 70 مساقًا تدريبيًا مع ترجمة نصية باللغة العربية و30 مساقًا آخر مترجمة بالكامل.

وتعتبر شراكة المنصة مع أكاديمية أبو ظبي الحكومية (ADSG) لتدريب 60 ألف موظف حكومي على المهارات المتطورة مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هي أكبر شراكة دخلتها حتى الآن.

وتحدث سولفيج نيكلوس، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: “يعد تدريب قادة المستقبل وتزويدهم بالمهارات المطلوبة عالميًا، أمرًا حاسمًا لاستثمار أبوظبي في المستقبل وتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة لأهداف برنامج غدًا 21. وتوفر هذه الشراكة مع كورسيرا القدرة على رفع مستوى مهارات العاملين في حكومة أبو ظبي”.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لطيران الإتحاد: “بصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال الطيران، تسرنا الشراكة مع كورسيرا لتزويد موظفينا بالمحتوى عالي الجودة الذي سيساعدهم على تحقيق طموحاتهم”.

الجدير بالذكر، أنه من المتوقع توسع سوق التعليم عبر الإنترنت في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.8٪ خلال الفترة بين 2017-2023.

التدوينة كورسيرا تعلن توسعها في الشرق الأوسط والبداية من الإمارات ظهرت أولاً على عالم التقنية.