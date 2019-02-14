ولي عهد دبي يحلق في السماء (فيديو)

ويظهر فيديو نشره ولي عهد دبي على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، وهو يرتدي آلة نفاثة، تسمح له بالتحليق في السماء.

وقفز ولي العهد من طائرة مروحية فوق سماء دبي، ثم حلق عموديا بالاعتماد على المحركات النفاثة.

وقال ولي عهد دبي "إن المستقبل هنا" أي في السماء.