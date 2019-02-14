اليمن... الحراك الجنوبي يطالب الحكومة بالكشف عن مصير المختفين قسريا

وأضاف زيد في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس "هدف المبادرة إنساني وليس سياسيا في المقام الأول، والوقفة الاحتجاجية الثانية كانت أمام المجمع القضائي في (خورمكسر)، وتمت وقفة سابقة، الأسبوع الماضي".

وتابع "تأتي تلك الوقفات ضمن مبادرة القوى ومكونات الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمخفيين قسرا والمعتقلين، ومشاركتنا في هذه الوقفات تأتي من منطلق إنساني، وسبق لنا المشاركة في الكثير منها، العام الماضي 2018، كعمل إنساني بعيدا عن التوظيف السياسي لأي جهة كانت".

وأكد زيد أن الوقفة ليست دفاعا عمن يتم إدانته بالإرهاب ممن ينتمون للتنظيمات، التي شاركت في سفك دماء أبناء الجنوب، ولا ندعو للدفاع عن الإجرام أيا كان مصدره أو مرتكبه، وإنما نطلب من الجهات المسؤولة الكشف المختفين قسرا وإطلاق سراحهم أو تقديمهم للقضاء ليقول كلمته بحقهم إدانة أو براءة بالطرق القانونية تحقيقا للعدالة، لتخفيف معاناة أسرهم.

واستطرد: "كما نطالب الجهات المسؤولة في الجنوب اليمني أيضا بتيسير الأمور على أهالي المعتقلين والمسجونين من أجل أن يقوموا بزيار ذويهم كما هو معمول به في كل دول العالم، ووفقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وكانت مبادرة قوى ومكونات الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين والمختفين قسرا، عقدت اجتماعها الأول منذ يومين.

وقال رئيس المبادرة الدكتور عمر عيدروس السقاف، إنها أول عمل جنوبي يتفق عليه الجميع من قوى ومكونات الحراك ومنظمات المجتمع المدني والمقاومة، وهذا يعكس تجاوب ولحمة المجتمع الجنوبي مؤكدا على حق الجنوب في العيش بكرامة، وعدم السماح لأي من كان أن يهتك كرامة أو شرف أو عرض أي مواطن جنوبي أو أسرة جنوبية لأن من فرط في كرامة وعزة المواطن قد فرط في كرامة وعزة الوطن.