وقال بوتين اليوم الخميس خلال الاجتماع: "الأن تقريبا في جميع أنحاء سوريا يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وبالتالي ينخفض مستوى العنف. وهذه نتيجة جيدة". يتبع…

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: حاليا في جميع أنحاء سوريا تقريبا يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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