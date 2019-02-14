"لحظة تشرح القلب"... وزير عربي يفاجئ نتنياهو من داخل مؤتمر أوسلو (فيديو)

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن "وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بادر إلى إعارة مكبر الصوت لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال أعمال مؤتمر أوسلو، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمامه".

وقال غرينبلات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من داخل غرفة الاجتماع، جاء فيها "لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإعارته". وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل "رد مازحا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة".

​وتابع غرينبلات في هذا السياق قائلا: "من المذهل أن تكون جالسا على بعد مسافة صغيرة من وزراء خارجية اليمن، وقطر، وعمان، والإمارات، والبحرين ونتنياهو (آخرون في المنطقة هنا أيضا)، أجروا حديثا صريحا حول التحديات الإقليمية العديدة".

من حانبه، علق نتنياهو، على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني، بعبارة "نصنع التاريخ". ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر" خبرا يتضمن صورة له إلى جانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ".

الجدير بالذكر، أن اليمن لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية — يمنية أو حتى سرية.