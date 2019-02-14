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وجاءت تصريحات الزعبي في أعقاب اعترافات منتج في شبكة "بي بي سي"، بتنظيم تصوير الهجوم الكيميائي في مدينة دوما في ربيع عام 2018.
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
وأشار إلى أنه، قد تم حصار سوريا بزعم تنفيذ سوريا هجمات كيميائية وهو ما تبين كذبه لاحقا، مطالبا برفع هذا الحصار ومعاقبة كل من شاركوا في هذه الفبركات.
وأكد الزعبي أن دمشق سترفع دعاوى قضائية عبر المحافل الدولية، لطلب تعويضات، رغم عدم توقعها بالحصول عليها لكن الأمر سيكون محاولة لإثبات الحق.
وتوقع الزعبي أن يستمر الغرب في إنتاج الفبركات، ودعم هذه المنظمة مشيرا إلى ملايين الدولارات القطرية التي قدمت مؤخرا للخوذ البيضاء.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أنه نتيجة لهذا التزوير، فإن التحالف الغربي وجه ضربة قوية لسوريا، مؤكدة أن موسكو كشفت هذا التزوير.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب في البرلمان السوري: فبركة الهجمات الكيميائية له تبعات قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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