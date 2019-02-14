أردوغان: تركيا تبذل كل الجهود لمنع الهجمات على قاعدة حميميم

سوتشي — سبوتنيك. وقال أردوغان قبيل لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي: "نبذل كل الجهود لمنع أي هجمات على قاعدة حميميم العسكرية. هيئاتنا العسكرية تعمل بكل تنسيق في هذا الشأن".

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ووفقا له، فإن الطائرات التركية المسيرة "لم ترصد أي معدات ثقيلة في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أعلن منتصف الشهر الماضي أن روسيا تعتبر من الضروري إنهاء الإرهاب وخاصة في منطقة إدلب، وأن المسلحين مستمرون في محاولات الهجوم على قاعدة حميميم.

وكان مراسل "سبوتنيك" أفاد في 19 الشهر الماضي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات مسيرة بالقرب من قاعدة حميميم ومدينة جبلة.

وأكد مصدر عسكري آنذاك أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحا أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وبين ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

من جهته أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي أنه في حال العمل بشكل نشط ومستمر والبحث عن حلول وسط بشأن الوضع في سوريا فسوف نتمكن من تحقيق الاهداف.

وقال بوتين: "اليوم في سوتشي ، سنعقد القمة الرابعة للدول الضامنة لعملية أستانا. أنا مقتنع بأننا سنتمكن من إعطاء دفعة جديدة لتسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، سواء على أرض الواقع أو في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لإقامة حوار بين السوريين".

وأكد بوتين خلال اللقاء أنه "يمكن الوصول إلى الهدف إذا عملنا بفعالية وسلاسة وبحثنا عن حلول وسط بشأن الوضع في سوريا".