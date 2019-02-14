حساب_المواطن يوضح.. متى تودع الدفعة 16 من #الدعم؟

صحيفة الخليج الالكترونية

رغم مرور أيام على إيداع الدفعة 15 من دفعة حساب المواطن والخاصة بشهر فبراير، تساءل البعض بشأن موعد إيداع الدفعة 16 من دعم البرنامج.

ويتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي إلا لو وافق يوم إجازة، حيث يتم صرفه حينها في اليوم السابق للإجازة أو اليوم الذي يليه، وبالنسبة إلى موعد صرف الدفعة 16 من دعم حساب المواطن فستكون يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع يوم الأحد الماضي 10 فبراير 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة 15 و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد.

وبلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.