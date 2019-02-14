صحف سعودية: 60 دولة في وارسو لتأسيس تحالف ضد إيران

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الصحف أشارت إلى أن آمال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمؤتمر السلام الذي تستضيفه بولندا اليوم وغدًا، عن الشرق الأوسط ستركز على الأمان والازدهار.

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، باللقاء الذي جمع بين العاهل السعودي والرئيس الفلسطيني، كما تصدرت تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل في قصره بالرياض، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعقد معه جلسة مباحثات جدد خلالها تأكيد وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس عباس عبَّر عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان، على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين. كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وتحت عنوان "12 مذكرة تفاهم واتفاقا مع 5 دول آسيوية"، أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن مجلس الوزراء فوّض ولي العهد، رئيس الجانب

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس عباس عبَّر عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان، على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين. كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وتحت عنوان "12 مذكرة تفاهم واتفاقا مع 5 دول آسيوية"، أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن مجلس الوزراء فوّض ولي العهد، رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، الأمير محمد بن سلمان، بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، كما فوّض المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أمس، عددًا من الوزراء والمسؤولين بتوقيع 11 مذكرة تفاهم واتفاقا مع 5 دول آسيوية، لتشجيع التجارة والاستثمارات والتعاون.

وتحت عنوان "الشرعية لغريفيث: ستوكهولم أولاً" ، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم أولاً، ووضع تواريخ محددة لتنفيذ بنوده المتعلقة بالانسحاب الحوثي من الحديدة وموانئها. وقال الرئيس هادي خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في الرياض، إن تنفيذ الاتفاق "يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، ودون ذلك، فلا جدوى للتسويف الذي اعتاد عليه وعُرف به على الدوام الانقلابيون الحوثيون". وأشارت "عكاظ" إلى أن غريفيث تعهد بالعمل على إخلاء الموانى وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين. وتحت عنوان "60 دولة في وارسو اليوم لتأسيس تحالف ضد أنشطة إيران"، كشفت صحيفة "المدينى" أن 60 دولة تجتمع في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، في مؤتمر السلام الذي يبحث تقليص المخاطر في الشرق الأوسط وملف الإرهاب في المنطقة. وتسعى الولايات المتحدة إلى حشد العالم حول رؤيتها للشرق الأوسط خلال المؤتمر الذي حقق مشاركة كبيرة. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن آمال الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمؤتمر السلام الذي تستضيفه بولندا الأربعاء والخميس، عن الشرق الأوسط ستركز على الأمان والازدهار. ويطلق المؤتمر مجموعات وورش عمل متنقلة في عدة دول للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية. فيما ذكرت صحيفة "الحياة" أن الولايات المتحدة تحشد دولًا حليفة في وارسو اليوم، خلال مؤتمر تسعى من خلاله إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران، على رغم غياب لأطراف أوروبيين فاعلين. وبعد يومين على إحياء إيران الذكرى الأربعين للثورة، ترعى الولايات المتحدة في بولندا، اليوم وغدًا، مؤتمرًا أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيشهد التعامل مع ملف "النفوذ المزعزع للاستقرار" لطهران في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "تقدم بطيء للتحالف شرق سوريا"، كشفت "الشرق الأوسط" أن التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية حققا تقدمًا "بطيئًا ومنظمًا" لاستعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون رايان، إن "العدو متحصن بالكامل ويواصل مقاتلو (داعش) شن هجمات مضادة". مضيفا أنه "من السابق لأوانه تحديد إطار زمني" بشأن موعد نهاية العملية.

من ناحية ثانية، شهدت منطقة الراعي بشمال شرقي حلب القريبة من الحدود التركية تفجيراً عنيفاً بدراجة مفخخة "يقودها انتحاري" استهدفت حاجزاً للفصائل الموالية لتركيا.

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