سرير فورد يعتمد على أجهزة استشعار الضغط فائقة التطور

يبدو أن شركة فورد الأمريكية العملاقة في مجال صناعة السيارات لم تكتفِ بمنح مستخدمي سياراتها الراحة أثناء القيادة لتبحث عن طرق بديلة أخرى تساهم في منحهم نوماً أعمق وأفضل وأكثر راحة وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فإن خبراء ومهندسي الشركة استخدموا التقنيات المعتمدة في سيارات فورد لإنتاج سرير متطور خاص بالأزواج على وجه الخصوص، إذ يساعد كل طرف على الاحتفاظ بمساحته الشخصية دون تعدي الطرف الآخر أثناء النوم.

ويعتمد سرير فورد الجديد بشكل أساسي على أجهزة استشعار الضغط فائقة التطور التي تمتلك القدرة على معرفة ما إذا كان أحد الزوجين تخطى مساحته وتعدى على مساحة الطرف الآخر، ليعيد السرير بشكل تلقائي الطرف الذي تخطى مساحته إلى مكانه، بالانزلاق والرجوع إلى الخلف مرة أخرى.

والمثير في الأمر أن طريقة عمل مستشعرات الضغط تماثل تماماً المستشعرات الخاصة بإعادة توجيه سيارات فورد إلى الحارة المرورية عند انحراف قائديها عن المسار الصحيح.

سرير فورد الجديد الذي لم تعلن الشركة ما إذا كانت ستطرحه تجارياً في الأسواق أم لا، ليس الابتكار الأول لها خارج إطار صناعة السيارات، إذ سبق للشركة الأمريكية أن ابتكرت منزلاً مضاداً كلياً للصوت والضوضاء كما أنتجت سريراً مخصصاً للأطفال يحاكي تجربة الركوب في المقعد الخلفي للسيارة.